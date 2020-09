Wir müssen unsere Differenzen hinten anstellen und aufhören, uns gegenseitig anzugreifen. Carrie Lam, Hongkonger Regierungschefin

In ihrem Regierungsprogramm erläuterte Lam, wie sie für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen will - ein Problem, das in Hongkong schon lange eine Quelle der Unzufriedenheit ist. Darüber hinaus konzentrierte sie sich in ihrer trockenen und detaillierten Rede auf den Bau neuer Tunnel und die Bereitstellung von Grundstücken. Sie beendete ihre Ansprache mit einem Aufruf zum Zusammenhalt. "Wir müssen unsere Differenzen hinten anstellen und aufhören, uns gegenseitig anzugreifen", sagte Lam. "Ich glaube voll und ganz, dass Hongkong in der Lage ist, aus diesen Sturm herauszufahren und voran zu kommen.