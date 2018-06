Alexander Zverev Quelle: Alexander Zverev im Match gegen Jack Sock

Alexander Zverev hat die Vorgabe seiner Teamkollegin Angelique Kerber beim Hopman-Cup in Perth nicht genutzt, im Spiel zwischen Deutschland und Belgien muss somit das abschließende Mixed die Entscheidung bringen. Der Weltranglistenvierte unterlag David Goffin nach einer eher mäßigen Leistung mit 3:6, 3:6. Zuvor hatte Kerber mit einem 7:6 (8:6), 7:6 (7:1) gegen Elise Mertens ihr Team mit 1:0 in Führung gebracht.



Die weiteren Gegner der Deutschen in Gruppe A sind Australien und Kanada. Das Match der beiden Teams gegeneinander hatten die Gastgeber mit 2:1 für sich entschieden.