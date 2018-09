Anti-Hopp-Transparente im BVB-Fanblock Quelle: Reuters

Watzke reagierte auf der BVB-Homepage auf die Vorgänge beim Spiel des BVB bei der TSG Hoffenheim (1:1): "Das ist nicht zu akzeptieren." Er kündigte an, das persönliche Gespräch mit dem TSG-Mehrheitseigner zu suchen: "So ein Verhalten entspricht in keinster Weise unseren Werten!"



Watzke weiter: "Wir haben in dieser Woche, in der sich das Ganze leider immer mehr hochschaukelte, versucht zu deeskalieren und haben mit allen Parteien gesprochen. Leider waren wir dabei nicht erfolgreich."