Auch in der Union zeigt sich keine Bereitschaft, mit den USA in der Straße von Hormus gemeinsame Sache zu machen. "Eine gemeinsame Mission mit den USA kann es aktuell nicht geben, da die Europäer eine grundlegend andere Politik gegenüber Iran vertreten", sagt CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Aus dem Auswärtigen Amt kam am Dienstag eine Reaktion, die schon fast wie ein endgültiges Nein klingt. "Zu einer US-geführten Schutzmission in der Straße von Hormus hat die Bundesregierung bisher keinen Beitrag in Aussicht gestellt", hieß es aus dem Ministerium.



Für Trump könnte die deutsche Haltung neue Munition für seine Verbalattacken gegen mangelndes militärisches Engagement Deutschlands bieten. Für die Europäer wird die Militärmission in der Straße von Hormus eine Belastungsprobe für den Zusammenhalt in der Iranfrage. Am Sonntag kamen die Vertragsstaaten des Atomabkommens in Wien zu Beratungen zusammen. Dort jedenfalls standen die Europäer noch fest zusammen. Noch.