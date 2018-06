Was soll's, mag er sich denken. Die einzigen, die Horst Seehofer jetzt noch am Zeug flicken können, sind die Mitglieder der SPD. Und anders als seine eigenen Parteifreunde, haben die sich einem geordneten Verfahren unterworfen. Und so ist er – 68-jährig – nun also Superminister für Inneres, Bau und Heimat. "Weil es Spaß macht!" antwortet er auf die Frage, warum er sich diesen sicher nicht einfachen Job noch einmal antut. Seehofer macht keinen Hehl daraus, dass die CSU lieber das Finanzministerium gehabt hätte. "Die SPD hat aber klargemacht, dass sie ohne das Finanzministerium nicht in eine Koalition eintreten kann." Ihr Nachgeben in diesem Punkt haben sich Seehofer und sein Verhandlungsteam teuer abkaufen lassen. Am Ende war es Markus Blume, sein stellvertretender Generalsekretär und einer der strategischen Vordenker der Partei, der Seehofer von den Vorteilen eines Super-Innenministeriums überzeugt hat.