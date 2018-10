Das ist eine gute Grundlage für das, was auf uns wartet in München und in Berlin. Horst Seehofer

Zuvor hatte Söder die 900 Delegierten zu Seehofers Wiederwahl aufgerufen und eindringlich um ein Signal der Geschlossenheit gebeten. "Wenn dieses Signal kommt, erhöhen sich Wahlchancen für die Zukunft", sagte der 50-Jährige. Seehofer, der einziger Kandidat war, nahm die Wahl an und sagte: "Das ist eine gute Grundlage für das, was auf uns wartet in München und in Berlin." Die CSU hatte bei der Bundestagswahl im September mit 38,8 Prozent der Stimmen in Bayern so schwach abgeschnitten wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Partei fürchtet nun um ihre absolute Mehrheit im Landtag, der im Herbst kommenden Jahres gewählt wird. Der Parteitag soll Söder am Samstag zum Spitzenkandidaten küren.