Mitten in der Debatte über eine Verschärfung des Familiennachzugs hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) besucht. "Hier wird in diesem Bundesamt hervorragende Arbeit geleistet", lobte Seehofer. Das sei freilich nicht immer so gewesen, was am abgeschmelzten Personalbestand gelegen habe.