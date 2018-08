Es ist Seehofers erste Bierzelt-Rede seit der Regierungskrise in Berlin und seit seiner erst ausgesprochenen und dann widerrufenen Rücktrittsankündigung. In Sichtweite der Landtagswahl am 14. Oktober hatte er seine Partei damit in schwere Turbulenzen gestürzt. Sämtliche Umfragewerte rauschten nach unten: vor allem für Seehofer, für die CSU, aber auch für Ministerpräsident Markus Söder, der vor der inzwischen eigentlich unlösbar scheinenden Aufgabe steht, bei der Wahl die absolute Mehrheit der Mandate im Landtag zu verteidigen.