Wenn es brenzlig ist und es einiges zu erklären gibt, nutzt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) schon einmal die Bühne einer Talkshow. So machte es jetzt, kurz vor dem mutmaßlichen Showdown im giftigen Asylstreit der Union am Wochenende, auch Horst Seehofer. In einem 75-Minuten-Solo bei ARD-Gastgeberin Sandra Maischberger gibt sich der Bundesinnenminister und CSU-Chef am Mittwochabend in der Sache hart - signalisiert aber Verständigungsbereitschaft: "Vielleicht löst sich das schon am Sonntag total positiv auf." Aber wie? Das bleibt offen.