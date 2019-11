Zum Mauerfall-Jubiläum war Horst Seehofer auch in Plauen.

Quelle: Ronald Bonß/dpa-Zentralbild/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat im Rückblick auf Mauerfall und deutsche Einheit von einem "Glücksmoment" gesprochen. "Die deutsche Einheit war für mich das schönste politische Erlebnis, das ich in 50 Jahren Politik hatte", sagte Seehofer im bayerischen Hof bei der Eröffnung des "längsten Gesprächs Deutschlands".



Den Mauerfall habe er während im Bundestag in Bonn erlebt. Der gesamte Bundestag habe sich erhoben und die Nationalhymne gesungen. "Das war für mich ein Gänsehauterlebnis", so Seehofer.