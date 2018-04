Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will den Korruptionsverdacht im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) untersuchen lassen. "Ich werde in der nächsten Woche eine unabhängige Untersuchung anordnen. Ich möchte wissen, ob es hier Systemmängel gibt, die solche Dinge ermöglichen", sagte Seehofer dem ZDF-Magazin "Frontal21" am Rande einer Parteiveranstaltung in München. Wenn es Systemmängel gebe, müsse das BAMF reformiert werden, sagte Seehofer.