Ganz neu ist die Würstelbus-Idee also nicht. Aber der Hotdog Bus passt perfekt nach New York, findet Daniel Palmer vom Public Art Fund. Einwanderer aus Europa haben nämlich genau hier vor mehr als 100 Jahren den Hotdog erfunden. Angeblich war es der deutsche Bäcker Charles Feltman, der 1871 den ersten Wurst-Stand in Brooklyn eröffnete. "Jetzt reinbeißen, noch einen Schritt weiter nach rechts, stop", kommandiert der Familienvater und schwenkt sein Smartphone. Fototermin für die New Yorker Kult-Wurst mit Blick auf die Skyline von Manhattan. "Perfekt."