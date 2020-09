Dachstuhlbrand in Freiburg.

Wegen eines Wohnhausfeuers haben Rettungskräfte in Freiburg am späten Abend den historischen Münsterplatz abgesperrt und ein Hotel geräumt. Ein Mensch wurde bei dem Dachstuhlbrand verletzt. Nach einer knappen halben Stunde hatten sie den Brand unter Kontrolle. Es entstanden laut Polizei schätzungsweise 300 000 bis 400 000 Euro Schaden.



Ermittler der Spurensicherung suchten am Vormittag nach der Brandursache - noch gibt es nach Polizeiangaben keine gesicherten Ergebnisse.