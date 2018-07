Ein Erdbeben in Taiwan brachte ein Hotel zum Einsturz. Quelle: Tian Jun-Hsiung/AP/dpa

Bei dem starken Erdbeben an der Ostküste von Taiwan sind laut Behörden mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, mehr als 100 sollen verletzt worden sein. Der Feuerwehr zufolge war in Hualian ein Hotel eingestürzt. Mindestens drei Menschen galten noch als eingeschlossen.



Das Beben hatte laut US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 6,4. Bei einem Erdstoß mit ähnlicher Stärke vor zwei Jahren starben mehr als 100 Menschen. Bereits in den vergangenen Tagen hatte die Erde wiederholt gebebt.