Waldbrand auf Gran Canaria. Archivbild

Quelle: ---/Ayuntamiento de Tejeda/dpa

Auf Gran Canaria ist erneut ein Waldbrand ausgebrochen. Ein Luxushotel, ein Ferienhaus und der bei Touristen beliebte Aussichtspunkt Cruz de Tejeda im bergigen Zentrum der Ferieninsel wurden geräumt, wie die Inselverwaltung mitteilte.



Das Feuer brach in der gleichen Region aus, wo erst am Dienstag ein Waldbrand unter Kontrolle gebracht werden konnte. Straßen rund um den Brandherd wurden gesperrt. "Verlassen Sie das Gebiet", hieß es in Großbuchstaben in einer Twitter-Nachricht der Behörden.