In den Markt drängen zum einen verstärkt günstige Anbieter wie Motel One, Ibis oder die japanische Toyoko-Gruppe, die im vergangenen März am Frankfurter Hauptbahnhof mit Kampfpreisen von 40 Euro pro Nacht ihre erste Filiale in Europa eröffnete. Gerade deutsche Gäste gelten als Sparfüchse und auch Geschäftsreisende steigen immer häufiger in Hotels der Zwei- oder Drei-Sternekategorie ab, wie die Hamburger DEHOGA-Landeschefin von Albedyll beobachtet. Andererseits will Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne in diesem Frühjahr mit "The Fontenay" an der Alster Deutschlands luxuriösestes Hotel eröffnen. Mit Preisen ab 350 Euro für ein Standardzimmer. Die 200 Quadratmeter große Luxus-Suite wird allerdings 9.000 Euro kosten - pro Nacht versteht sich. Von Budget bis Luxus scheint derzeit alles zu gehen.