Am Wochenende gab es Proteste vor einem der betroffenen Hotels.

Quelle: Sophie Hogan/PA/AP/dpa

Oscar-Preisträger George Clooney hat weitere Unterstützer für seinen Boykottaufruf gegen Luxushotels gefunden, die dem Sultan von Brunei gehören. Unternehmen wie die Deutsche Bank, die "Financial Times" und verschiedene Immobiliengesellschaften kündigten an, die neun Hotels zu meiden. In Londons U-Bahn und Bussen soll keine Werbung für Urlaub in Brunei mehr hängen.



Grund für den Boykott ist eine Verschärfung der Strafgesetze, wonach in Brunei Homosexuellen nun die Todesstrafe droht.