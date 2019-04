Preise für Hotelübernachtungen steigen

Quelle: Swen Pförtner/dpa

Hotelübernachtungen in Europa sind teurer geworden. Eine Nacht in einem europäischen Hotel kostete 2018 im Durchschnitt 100 Euro plus Mehrwertsteuer. Das waren 3,3 Prozent mehr als 2017, wie der Hotelverband Deutschland (IHA) in Berlin mitteilte. Mit einem Nettopreis von 97 Euro haben Gäste in deutschen Hotels etwas günstiger übernachtet.



Steigende Nachfrage braucht ein größeres Angebot: In den nächsten drei Jahren sollen hierzulande 776 Hotels neu errichtet, um- oder ausgebaut werden.