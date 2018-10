Freundliche Mitarbeiter, erträgliche Wartezeiten, aber nur durchwachsene Beratung: Die Stiftung Warentest hat Hotlines von Telekommunikationsanbietern getestet. Quelle: ZDF/Sebastian Ahrendt

Servicewüste Deutschland? Julia, Lisa, Ubo und Sophie sollen helfen. So heißen die Berater, die sich auf den Webseiten von Vodafone, O2, Congstar und Unitymedia per Chat um ihre Kunden kümmern sollen. Das Besondere an ihnen: Julia und Co. sind Chat-Roboter, die - zumindest in der Theorie - superschnell und kompetent auf jede Frage eine Antwort wissen. Doch die Praxis sieht noch völlig anders aus.