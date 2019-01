Frankreichs im Ausland meistgelesener zeitgenössischer Autor gefällt sich in der Rolle des Provokateurs - und das vor allem auch in seinen Auftritten. Bei der Verleihung des Oscar-Spengler-Preises im Oktober forderte er, Frankreich solle aus dem Euro austreten, befand, dass "Muslime ein Problem" in Europa seien und wünschte sich eine Renaissance der katholischen Kirche. In einem Essay für das in New York erscheinende "Harper's Magazine" lobte er Donald Trump ausdrücklich für seinen Handelsprotektionismus und nannte ihn "einen der besten amerikanischen Präsidenten". Im September heiratete der Autor, der einmal geschrieben hatte, dass Liebe schwach macht, zum dritten Mal.