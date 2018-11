Es war bereits der dritte Verhandlungstermin. Prozessauftakt war am 26. September, eine weitere Verhandlung fand im Oktober statt. Hozan Cane, die mit bürgerlichem Namen Saide Inac heißt, war Ende Juni kurz vor den Wahlen in der Türkei in Edirne festgenommen worden. Sie hatte dort eine Wahlkampfveranstaltung der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP unterstützt. Inhaftiert ist die Sängerin im Frauengefängnis des Istanbuler Stadtteils Bakirköy. Zum Prozess wurde sie per Video zugeschaltet. Die Anklage stützte sich unter anderem auf angebliche Facebook-Posts der Sängerin.