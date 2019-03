Derweil steckt der HSV - selbsternannter Aufstiegsfavorit - in einer Formkrise, die Euphorie der Hinrunde ist verflogen. Die zweitteuerste Mannschaft der Liga spielt seit Wochen schon nicht wirklich gut. Auswärts gab es in der Rückrunde bisher drei Niederlagen und ein Unentschieden. Zum Schrecken der zuletzt nicht immer sattelfesten HSV-Abwehr könnte Alex Meier werden. Der 36-jährige St.-Pauli-Stürmer ist so etwas wie das fleischgewordene Stadtderby, spielte in den Jugend-Mannschaften des HSV, wechselte zu Beginn seiner Profi-Karriere ans Millerntor, dann zurück zum großen Nachbarn. Nach 14 Jahren, in denen er bei Eintracht Frankfurt zum Publikumsliebling und "Fußballgott" wurde, schlüpfte er im Winter wieder ins Trikot der Braun-Weißen und erzielte in sechs Spielen fünf Tore.