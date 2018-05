Spieler des HSV.

Der Hamburger SV ist erstmals in seiner Vereinsgeschichte abgestiegen. Zwar erfüllte der Bundesliga-Dino am letzten Spieltag seine Pflicht durch einen 2:1 (1:1)-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach, doch durch den gleichzeitigen 4:1 (1:1)-Erfolg des VfL Wolfsburg gegen Absteiger Köln bleibt der HSV auf Platz 17. Damit steigt der einzige Verein, der alle 55 Bundesliga-Saisons absolviert hat, in die 2.Bundesliga ab.



Wolfsburg muss wie in der vergangenen Saison in die Relegation, weil der SC Freiburg den FC Augsburg mit 2:0 (0:0) besiegte und Platz 15 sicherte. In der Relegation trifft Wolfsburg auf Kiel.