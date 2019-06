Huawei ist weltweit die Nummer zwei in der Smartphone-Branche hinter Samsung.

Quelle: dpa

Konzerngründer Ren Zhengfei will die Produktion nun herunterfahren - um ein Umsatzvolumen von umgerechnet 27 Milliarden Euro, wie er in Shanghai mitteilte. Das bedeutet eine Drosselung um etwa ein Drittel. Welche Produkte genau betroffen sind, sagte Ren nicht. Im vergangenen Jahr erzielte Huawei einen Umsatz von 721,2 Milliarden Yuan (95,3 Milliarden Euro). Nach eigenen Angaben lieferte das Unternehmen 2018 insgesamt 206 Millionen Smartphones aus, etwa je zur Hälfte in China und zur Hälfte im Ausland.