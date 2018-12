Der Fall belastet die ohnehin angespannte US-chinesischen Beziehungen. Er schürt Sorgen, dass der Handelsstreit zwischen den beiden Ländern wieder neu entfacht werden könnte. Meng war quasi zeitgleich zum G20-Gipfel in Argentinien festgenommen worden. Dort hatten US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Kollege Xi Jinping einen 90-tägigen Burgfrieden im Handelsstreit vereinbart. Zwei US-Regierungsvertreter betonten inzwischen, Trump habe von der Festnahme Wengs nichts gewusst.



Nach der Festnahme der Top-Managerin verhärteten sich die Fronten zwischen den USA und der Volksrepublik. Chinesische Staatsmedien wiesen Vorwürfe gegen Meng zurück und holten zum Gegenschlag aus: Es sei "zweifelsohne wahr und bewiesen", dass die USA alles versuchten, um Huaweis Expansion in der Welt einzudämmen, schrieb die englischsprachige "China Daily". Huawei mit seinen 180.000 Mitarbeitern ist der weltgrößte Netzwerkausrüster und der zweitgrößte Produzent von Smartphones. Der Aufstieg und der Ausbau der Geschäfte im Ausland in den vergangenen Jahren war rasant. Die Eignerstruktur ist jedoch undurchsichtig, westliche Geheimdienste haben Sicherheitsbedenken. Sie fürchten Einflussnahme durch die Regierung in Peking, Spionage und Störung der nationalen Netze.