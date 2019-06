In der Tat erinnert der Konflikt, in dem zurzeit auch alle Gesprächsfäden offiziell gekappt wurden, an Aufstieg und Fall von Großmächten in der Geschichte. Die längste Zeit der menschlichen Zivilisation war in der Tat China die allseits technologisch führende Macht. Und ist auf dem Wege, sich seine Rolle zurückzuerobern.



Den Vereinigten Staaten kommt der Riese immer näher - er ist längst nicht mehr verlängerte Werkbank des Westens. Mit dem Projekt der "Neuen Seidenstraße" ist China inzwischen größter Investor in Infrastruktur in zahlreichen Regionen Asiens, Afrikas und zunehmend auch Europas. Italien etwa hat sich als erstes EU-Land der Seidenstraßen-Initiative angeschlossen und damit keine neuen Freunde in Washington gewonnen - und in Brüssel sicherlich auch nicht.