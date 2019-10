Regierungssprecher Steffen Seibert bemüht sich am Montag, den Eindruck eines Einknickens vor China zu zerstreuen. Die Bundesregierung habe immer gesagt, keinen Akteur von vornherein vom 5G-Netz ausschließen zu wollen. Es bleibe dabei, dass jeder, der sich an 5G beteiligen wolle, Auflagen erfüllen müsse. "Beim Ausbau des Mobilfunknetzes ist die Sicherheit ein hohes Gut", so Seibert. Eine Sprecherin des Innenministeriums ergänzt: "Wir haben unsere Position nie verändert."