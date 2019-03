Meng Wanzhou wurde in Kanada festgenommen.

Quelle: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa

Kanada lässt ein Verfahren um einen Antrag der USA zur Auslieferung der Finanzchefin des Technik-Konzerns Huawei, Meng Wanzhou, zu. Laut Justizministerium werde der Prozess nach einer Überprüfung der Beweise beginnen. Nach einem Gerichtstermin Mengs am 6. März soll ein Datum für die Anhörung festgesetzt werden.



Kanada hatte die Tochter des Huawei-Gründers auf Bitten der USA am 1. Dezember festgenommen. Meng soll Banken im Hinblick auf Huawei-Geschäfte im Iran in die Irre geführt haben.