Seit Wochen diskutiert die Bundesregierung intern darüber, ob der chinesische Netzwerkausrüster beim Ausbau des modernen 5G-Netzes in Deutschland zum Zug kommen soll. Huawei ist weltweit führend bei Bau von Sendemasten. Das Unternehmen besitzt die Mehrzahl der Patente der 5G-Technologie und ist dabei anderen Anbietern weit voraus. Ohne Huawei kommt nach Einschätzung von Vodafone-Chef Nick Read das schnelle 5G-Netz zwei Jahre später in Europa. Weder Ericsson noch Nokia, die beiden anderen führenden Netzwerkausrüster, seien so weit wie Huawei, sagte Read diese Woche am Rande der Branchenmesse Mobile World Congress in Barcelona.