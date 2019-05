Sechs Tage vor der Europawahl wird das Finanzierungskonzept auch mit dem Wahlkampf in Verbindung gebracht. "Es geht nicht um irgendwelche Wahlkämpfe, nicht um irgendwelche Wählerinnen und Wähler. Es geht um drei Millionen Menschen in Deutschland, die ihr Lebtag gearbeitet haben, die eingezahlt haben. Aber die aufgrund von niedrigen Löhnen am Ende eine viel zu geringe Grundsicherung erhalten", so Heil. Das sei eine Frage von Leistungsgerechtigkeit.