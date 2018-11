Der Bundestag entscheidet am Vormittag über das Rentenpaket der Bundesregierung. Damit sollen der Beitragssatz und das Rentenniveau, also das Verhältnis der Renten zu den Löhnen, stabilisiert werden. Auch das Teilhabechancen-Gesetz will das Parlament verabschieden. Damit sollen Jobs für Langzeitarbeitslose geschaffen werden mit dem Ziel, den Übergang in normale Beschäftigung zu erreichen.