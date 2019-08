"Geselle und Meister sind volkswirtschaftlich genauso sinnvoll wie Bachelor und Master", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im ZDF-Morgenmagazin. Die Arbeits- und Ausbildungsbedingungen in den verschiedenen Branchen müssten allerdings attraktiver werden, gerade in Regionen, in denen nicht genug gezahlt werde, sagte Heil weiter. Der Mindestlohn, der im ersten Ausbildungsjahr auf 515 Euro erhöht werden soll, könne dafür einen Beitrag leisten. Zudem müsse man generell in einigen Berufen die Arbeits- und Ausbildungszeit verbessern - "vor allen Dingen gilt das für die Altenpflege, da muss einfach besser gezahlt werden", so Heil.