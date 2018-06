Der Militärhubschrauber NH90 leidet unter technischen Ausfällen. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Die Bundeswehr lässt ihre Piloten wegen des schlechten Zustands ihrer Hubschrauberflotte künftig auch in ADAC-Hubschraubern trainieren. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Spiegel". Das Verteidigungsministerium habe am vergangenen Dienstag per Vertrag für rund 21 Millionen Euro 6.500 Flugstunden beim Automobilclub eingekauft.



"Im Prinzip können wir eine Zusammenarbeit bestätigen. Zu Details und Umfang machen wir keine näheren Angaben", sagte ein Sprecher der ADAC SE.