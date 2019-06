Der Gouverneur des Staats New York, Andrew Cuomo, berichtete, der Brand sei inzwischen unter Kontrolle. Als New Yorker habe man von den Anschlägen 2001 auf das World Trade Center eine posttraumatische Belastungsstörung zurückbehalten. "Ich erinnere mich an diesen Morgen nur zu gut. Sobald Sie hören, dass ein Luftfahrzeug ein Gebäude getroffen hat, geht es meinem Verstand, denke ich, nicht anders als dem Verstand aller New Yorker." Bei den Anschlägen islamistischer Terroristen waren in New York mehr als 2700 Menschen getötet worden.