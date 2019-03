Die Stadt New York hat viel dafür getan, dass das Viertel Hudson Yards Wirklichkeit wird - unter anderem wurde eine komplett neue U-Bahn-Station gebaut. Dem Bauherren wurden einem Bericht der "New York Times" zufolge Steuernachlässe in Höhe von sechs Milliarden Dollar zugestanden. Viele New Yorker aber sind nicht begeistert - zu steril, zu wenig authentisch und vor allem zu teuer sei das neue Stadtviertel, und das in einer Zeit, wo New York dringend bezahlbaren Wohnraum brauche, kritisieren viele. Hudson Yards sei "die Fantasiestadt eines Milliardärs", ätzte das "New York Magazine". "Wir haben das Gefühl, wir sind hier gar nicht mehr in New York."