Peter Kraus auf der Bühne. Archivbild

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Der Sänger, Schauspieler und Moderator Peter Kraus feiert heute seinen 80. Geburtstag. Der am Luganersee lebende Österreicher plant dazu eine große Party. "Mit Freunden und mit lieben Kollegen, die ich schon seit langem nicht mehr gesehen habe", so Kraus.



Die hohe Zahl 80 mache ihm schon zu schaffen, gibt Kraus zu. Doch bisher habe er es geschafft, sich damit kaum zu befassen. Außerdem sei er ein "guter Verdränger". In den 50ern wurde Kraus mit Liedern wie "Sugar Baby" oder "Tiger" bekannt.