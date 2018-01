Die SPD will Arbeitnehmer mit kleinen und mittleren Einkommen, Familien mit Kindern und Alleinerziehende entlasten. Im Wahlkampf war von einem Umfang von 15 Milliarden Euro die Rede. Auch die Union hat Steuersenkungen in diesem Umfang versprochen. Im Gegenzug will die SPD erreichen, dass große Einkommen und hohe Vermögen stärker zur Kasse gebeten werden. Im Wahlkampf hat sie etwa eine Anhebung des Spitzensteuersatzes und eine höhere Reichensteuer in Aussicht gestellt. Die Union lehnt Steuererhöhungen ab. Einig sind sich Union und SPD darin, den Solidaritätszuschlag schrittweise abzubauen. Markenzeichen für die Union ist die schwarze Null im Haushalt, an der sie auf keinen Fall rütteln will.

Bildquelle: picture alliance/chromorange