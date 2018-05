"Bessere Bezahlung in der Pflege" - auf diese Formel können sich wohl alle drei Parteien verständigen. Die Frage ist nur, wie? Denn Löhne verhandeln Tarifparteien aus. Auch sind sich alle einig, dass die Pflege vor allem ein Personalproblem hat, das zu lösen ist. "Wir müssen Frauen strukturell unterstützen", sagt SPD-Chef Schulz. Die Union will eine "konzertierte Aktion Pflege", damit alles besser wird.



Schwieriger dürfte eine Einigung beim Thema Krankenversicherung sein. Es ist in ideologischer Streit, der seit Jahren schwelt: Die SPD will die Aufteilung in private und gesetzliche Krankenversicherung aufheben und ist für eine paritätische Bürgerversicherung, in die alle - also auch Beamte, Selbstständige und Versicherte mit höherem Einkommen - einzahlen. Die Union lehnt das ab.