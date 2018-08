Die Ausländerpolitik von Donald Trump steht in der Kritik. Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

Die Chefs großer US-Konzerne wie Apple, IBM, Coca-Cola, American Airlines und Mastercard haben die Ausländerpolitik der Regierung von Präsident Donald Trump kritisiert. Durch die Maßnahmen müssten viele tausend Beschäftigte befürchten, ihren rechtlichen Status zu verlieren, hieß es in einem Brief an Heimatschutz-Chefin Kirstjen Nielsen.



Dies könne demnach das Geschäft stark beeinträchtigen. In der Tech-Branche etwa spielen hoch qualifizierte Mitarbeiter aus dem Ausland eine wichtige Rolle.