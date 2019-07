Ein Stahlwerg in Duisburg ist hell erleuchtet. Archivbild

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Die Stahlindustrie will ihren Kohlendioxid-Ausstoß senken. Guido Kerkhoff vom Branchenführer Thyssenkrupp erläutert Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Dienstag, wie der Konzern bis 2050 komplett klimaneutral werden will.



Die Hüttengase aus der Stahlproduktion sollen für die chemische Industrie genutzt werden, der Einsatz von Wasserstoff als Ersatz für Kohle bei der Stahlherstellung soll getestet werden. Das Forschungsministerium fördert die Forschungen mit mehr als 60 Millionen Euro.