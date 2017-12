Amunts: Im Prinzip ja, der Atlas wird frei zugänglich sein. Man kann ihn sich als eine Art Google-Brain vorstellen, in das man beliebig rein- und rauszoomen kann. Sowohl einzelne Zellen als auch riesige Netzwerke werden in dem web-basierten Hirnmodell sichtbar sein. Interessierte können sich dann zum Beispiel ein Bild davon machen, was in ihrem Gehirn passiert, wenn sie ein Gesicht erkennen oder eine Bewegung steuern.