Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei. Archiv

Quelle: -/Turkish Presidency/dpa

Die Organisation Human Rights Watch (HRW) hat in einer Stellungnahme die Entlassung dreier pro-kurdischer Bürgermeister in der Türkei kritisiert. Dies verletze eklatant die Rechte von Wählern und setze die Demokratie außer Kraft. HRW forderte die sofortige Wiedereinsetzung der Bürgermeister.



Die Türkei hatte am Montag die Bürgermeister der Städte Diyarbakir, Mardin und Van abgesetzt. Sie sind Mitglieder der Oppositionspartei HDP. Der Staat wirft ihnen Verbindungen zu Terroristen vor.