Der 63 Seiten starke Bericht stützt sich unter anderem auf Aussagen von Ex-Gefangenen. Sie berichten unter anderem von Schlägen, Elektroschocks, dem Herausreißen von Fingernägeln, dem Ausharren in einem extrem kalten Raum und Vergewaltigungen. Auch seien sie über Stunden in schmerzhaften Positionen gefesselt worden. So würden Gefangene etwa mit den Armen hinter dem Rücken an den Händen aufgehängt. In fünf Fällen hätten Beamte Folter genutzt, um vorgefertigte Geständnisse verlesen zu lassen.