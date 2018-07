Immer mehr Menschen im Jemen müssen ihre Heimat verlassen. Quelle: Hani Al-Ansi/dpa

Das Bürgerkriegsland Jemen sinkt nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF immer tiefer in die humanitäre Katastrophe. In der umkämpften Hafenstadt Hudaida hätten in den vergangenen zwei Wochen weitere 5.000 Familien vor den Kämpfen fliehen müssen, berichtete UNICEF-Chefin Henrietta Fore.



Läden und Bäckereien seien geschlossen, die Vorräte an Mehl, Öl und Brennstoff gingen zur Neige. Zudem sei der Strom fast überall ausgefallen. Auch die Wasserknappheit werde täglich schlimmer.