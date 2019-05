Ein Mann sitzt auf einem leeren Wagen auf einem Markt in Caracas.

Quelle: Rodrigo Abd/AP/dpa

Die EU und mehrere lateinamerikanische Staaten wollen die humanitäre Hilfe für das Krisenland Venezuela künftig vor Ort koordinieren. Die Internationale Kontaktgruppe (ICG) werde eine Arbeitsgruppe in Caracas einrichten, um die Anlieferung und Verteilung von Hilfsgütern zu steuern.



Das kündigte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini nach einem Treffen in Costa Ricas Hauptstadt San Jose an. Zudem hätten die Vertreter der Länder über Wege aus der politischen Krise in Venezuela beraten.