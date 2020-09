Menschen bei einer Demonstration in Haiti. Archivbild

Quelle: Rebecca Blackwell/AP/dpa

Die UN wollen mit einer neuen Initiative die humanitäre Krise in Haiti bekämpfen. Ziel sei es, rund 240 Millionen Euro einzusammeln, um die Not von 2,1 Millionen in akuter Armut lebender Menschen zu lindern, berichtete die Tageszeitung "Listin Diario". Die Situation habe sich zusehends verschlechtert, wird der für Haiti zuständige Koordinator Bruno Lemarquis zitiert.



Das Land erlebe eine politische und eine sozio-ökonomische Krise. Wegen zwei Dürren waren die letzten beiden Erntejahre demnach außerdem katastrophal.