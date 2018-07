Ein Soldat der syrischen Armee mit ein Maschinengewehr. Quelle: Hassan Ammar/AP/dpa

Israel hat in einem humanitären Schritt Mitglieder der syrischen Zivilorganisation Weißhelme und deren Familien aus einem Kampfgebiet im Süden Syriens gerettet. Die israelische Armee teilte mit, die Menschen seien in unmittelbarer Lebensgefahr gewesen.



Die jordanische Nachrichtenagentur "Petra" berichtete, dass 800 Menschen gerettet wurden. Sie sollten von Deutschland, Großbritannien und Kanada aufgenommen werden. Die Betroffenen hätten in der syrischen Zivilverteidigung gearbeitet.