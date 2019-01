Humboldt Forum im Berliner Schloss.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Das Humboldt Forum im rekonstruierten Berliner Schloss soll im November eröffnet werden. Das kündigte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz während ihres Jahresempfangs in Berlin an.



In dem für 600 Millionen Euro geplanten Kultur- und Museumszentrum sollen vor allem die ethnologischen und asiatischen Sammlungen der Stiftung gezeigt werden. Die von Bund und Ländern getragene Stiftung gilt als eine der weltweit führenden Kulturinstitutionen.