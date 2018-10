Mats Hummels Quelle: reuters

Die deutsche Nationalmannschaft kann im WM-Gruppenfinale gegen Südkorea am Mittwoch (16 Uhr/live im ZDF) wieder auf Mats Hummels zurückgreifen. "Mats ist wieder voll einsatzfähig. Wir gehen davon aus, dass er spielen kann", sagte Assistenztrainer Marcus Sorg im deutschen WM-Quartier in Watutinki.



Der Einsatz von Sebastian Rudy ist dagegen stark gefährdet. Der 28-Jährige hatte bei der Begegnung in Sotschi einen Nasenbeinbruch erlitten und sich am Sonntag einer Operation unterziehen müssen. "Wir müssen drauf vorbereitet sein, dass er unter Umständen nicht spielen kann", sagte Sorg.