Er liebte es, Eichhörnchen und Waschbären zu jagen, sagt Besitzer Lesmore Willis: Husky Sinatra

Quelle: dpa

Vor eineinhalb Jahren war Hund Sinatra in New York weggelaufen - dann tauchte der Husky im US-Sonnenstaat Florida wieder auf. Nun ist er zurück bei seinen Herrchen, wie die BBC berichtet. Zwischen dem New Yorker Stadtbezirk Brooklyn und Tampa in Florida liegen gut 1.800 Kilometer.